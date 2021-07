Halle (Saale)

Fünfjähriges Mädchen stirbt bei Unfall mit Mülllaster

14.07.2021, 00:45 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet auf einem Streifenwagen: In Haale an der Saale wurde ein Kind von einem Müllwagen angefahren. (Quelle: Stefan Puchner/Symbolbild/dpa)

Ein kleines Mädchen wurde von einem Mülllaster angefahren und gestorben. Der 39-Jährige Fahrer und sein Beifahrer erlitten einen Schock. Der Unfall wird nun untersucht.

Ein fünfjähriges Mädchen ist in Halle von einem Mülllaster angefahren und dabei getötet worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstagnachmittag kurz nach 16.00 Uhr im Stadtteil Silberhöhe. Was genau passierte, müsse noch ermittelt werden, sagte eine Polizeisprecherin.



Der 39-jährige Fahrer des Müllfahrzeugs und sein Beifahrer erlitten den Angaben zufolge einen Schock. Die Familie des Kindes wird seelsorgerisch betreut. Bei den Untersuchungen zu Unfallhergang und -ursache setzte die Polizei unter anderem eine Drohne für Luftaufnahmen ein.