Mehr als 50 Liter pro Quadratmeter

Animation zeigt, wo es heute gefährlichen Starkregen gibt

Am Wochenende drohen in Teilen Deutschlands erneut heftige Unwetter und Starkregen, es kühlt sich merklich ab. Ist der Sommer schon vorbei? Eine Animation zeigt die aktuelle Entwicklung. (Quelle: t-online)

Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen sommerliche Phasen mit warmen Temperaturen und Sonne von Unwettern und Starkregen unterbrochen. Auch am Wochenende drohen in Teilen Deutschlands wieder Gewitter und große Niederschlagsmengen. Dazu wird es in den kommenden Tagen merklich kühler.

Ist der Sommer etwa schon vorbei? Eine Animation der Niederschlags- und Temperaturentwicklungen der nächsten Tage gibt Aufschluss.

Ob der Sommer wirklich schon vorbei ist und wo am Wochenende heftige Unwetter mit gefährlichen Niederschlagsmengen drohen, sehen Sie in unserer Animation direkt hier oder oben im Artikel.