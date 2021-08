Unglück in Florida

Kleinkind schießt Mutter während Videoschalte mit Waffe in Kopf

13.08.2021, 18:17 Uhr | dpa

Ein Krankenwagen in den USA (Symbolbild): Im Bundesstaat Florida hat ein Kleinkind seiner Mutter in den Kopf geschossen. (Quelle: imago images)

Während einer Videoschalte in den USA hören die Teilnehmer plötzlich ein Geräusch, eine Frau bricht zusammen. Offenbar hatte ein Kleinkind ihr in den Kopf geschossen, die Polizei fand später eine geladene Waffe in der Wohnung.

Ein Kleinkind hat ersten Erkenntnissen nach seine Mutter im US-Bundesstaat Florida während einer Videoschalte erschossen. Die Frau sei während der Schalte umgestürzt, teilte die Polizei von Altamonte Springs mit. Zuvor sei ein Geräusch zu hören und ein Kleinkind zu sehen gewesen, schilderte ein Teilnehmer der Videoschalte der Polizei. Dieser habe dann den Notruf alarmiert.

Die Rettungskräfte konnten der Frau nicht mehr helfen – sie wurde mit einer tödlichen Schusswunde am Kopf gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Kind die Verletzung verursacht hat. Es hatte demnach eine geladene Waffe gefunden, die von einem Erwachsenen in der Wohnung ungesichert zurückgelassen worden war.