Identitäten noch unklar

Paar in brennendem Auto gefunden

09.09.2021, 10:04 Uhr | dpa

Furchtbare Entdeckung: Die Polizei hat in Mittel-Gründau ein brennendes Auto gefunden. Darin saßen zwei Menschen, bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Identität des Paares ist noch unklar.

Im Main-Kinzig-Kreis ist ein brennendes Auto mit zwei Leichen gefunden worden. Nachbarn hatten das in Flammen stehende Fahrzeug am Donnerstagmorgen in Mittel-Gründau entdeckt, wie das zuständige Polizeipräsidium in Offenbach der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Auf dem Rücksitz hätten zwei Menschen gesessen, die bis zur Unkenntlichkeit verbrannt seien, berichtete ein Sprecher. Die Identität der Opfer sei noch nicht geklärt, es handele sich aber wohl um ein älteres Paar.



Ein Unfall sei unwahrscheinlich – das Auto habe auf einem Feld oder einer Wiese gestanden. Die Ermittlungen dauerten am Morgen noch an. Ein Suizid wird nicht ausgeschlossen.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.