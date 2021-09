Im Ostallgäu

Kleinflugzeug stürzt ab – zwei Verletzte

27.09.2021, 19:30 Uhr | dpa

In Bayern ist ein Kleinflugzeug verunglückt. Zwei Personen wurden verletzt. Die Unfallursache ist bislang nicht geklärt.

In einem Waldgebiet bei der Gemeinde Wald im schwäbischen Landkreis Ostallgäu ist am Montag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Menschen seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei in Kempten am Abend mit. Einsatzkräfte seien vor Ort.



Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.