Nach Bombenfund in Kärnten

Deutscher stirbt bei Explosion am Ossiacher See

01.10.2021, 14:30 Uhr | mbo, t-online

Ossiacher See: An diesem Badesee in Österreich hat sich ein Unglück zugetragen. (Quelle: IMAGO / agefotostock)

Am Ossiacher See ist am Freitag eine Bombe explodiert. Dabei wurde ein Mann tödlich verletzt. Er hatte das Kriegsrelikt zuvor aus dem Gewässer geborgen.

Ein 59 Jahre alter Urlauber aus Deutschland ist am Freitagvormittag um 11 Uhr in Steindorf im österreichischen Kärnten durch die Explosion einer Kriegsbombe ums Leben gekommen. Berichten zufolge hatte er die Bombe am Donnerstag im Ossiacher See gefunden und mit an Land gebracht.



Laut ORF und "Heute" gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann mit der Bombe hantiert habe "und dabei ist das Kriegsrelikt explodiert", sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio. Genaue Umstände müssten laut Dionisio nun geklärt werden.



Die Explosion hat sich im Uferbereich des Ossiacher Sees ereignet. Möglicherweise könnte es eine weitere verletzte Person geben. Die Polizei hat das umliegende Gebiet nahe des Ferienhauses mit Zugang zum See, wo sich die Explosion ereignet hat, inzwischen weiträumig abgesperrt. Denn "die Gefahr ist noch nicht gebannt", so die Polizei.



Laut Bericht wurde der Entminungsdienst aus Graz angefordert. Um was für eine Bombe es sich bei dem explodierten Fundstück gehandelt hat, ist nicht bekannt.