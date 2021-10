Familie zeigt Trick im Video

So sparen Sie bis zu 700 Euro monatlich beim Einkaufen

07.10.2021, 20:54 Uhr | loe, t-online

Familie zeigt Trick im Video: So sparen Sie bis zu 700 Euro monatlich. (Quelle: RTL)

Ein Wocheneinkauf kann ziemlich ins Geld gehen. Vor allem, wenn eine mehrköpfige Familie durchgefüttert werden muss. Ein Ehepaar wollte so nicht weitermachen und hat einen Trick getestet – und damit eine Menge Geld gespart. (Quelle: RTL)

So sparen Sie bis zu 700 Euro monatlich beim Einkaufen

Ein Wocheneinkauf kann ziemlich ins Geld gehen. Vor allem, wenn eine mehrköpfige Familie durchgefüttert werden muss. Ein Ehepaar wollte so nicht weitermachen und hat einen Trick getestet – und damit eine Menge Geld gespart.

Für eine mehrköpfige Familie kommen oft hohe Kosten pro Monat zusammen. Neben Ausgaben für Miete, Strom, Bildung und Freizeit, kosten natürlich auch Lebensmittel einiges.



Dieses Ehepaar rechnet mit rund 1.000 Euro an monatlichen Ausgaben allein für Lebensmittel. Die vierköpfige Familie will aber gerne mehr sparen und hat eine neue Strategie beim Einkaufen getestet. Ist es so möglich, bis zu 700 Euro pro Monat weniger auszugeben?

Sehen Sie oben im Video oder hier, wie die getestete Einkaufsstrategie funktioniert, was es für Vor- und Nachteile gibt und ob Sie den Trick selbst auch umsetzen könnten.