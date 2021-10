Grundschule nach Corona-Ausbruch komplett geschlossen

Ausbruch "nicht eingrenzbar"

Grundschule nach Corona-Ausbruch geschlossen

12.10.2021, 10:03 Uhr | dpa

Seit Montag ist eine Grundschule in Niedersachsen komplett geschlossen. Der Grund: ein Corona-Ausbruch. Mindestens sieben Menschen waren zunächst infiziert. Nun sollen alle getestet werden.

Nach einem Corona-Ausbruch ist eine Grundschule im Landkreis Ammerland im Nordwesten Niedersachsens komplett geschlossen worden. An der Schule in Westerstede hatten sich vier Schülerinnen und Schüler, eine Lehrkraft und zwei weitere Personen mit dem Coronavirus infiziert, teilte der Landkreis mit. Am Dienstag hatten Medien darüber berichtet.

Aus den Nachbarklassen seien ebenfalls positive Ergebnisse von ersten Schnelltests an das Gesundheitsamt gemeldet worden, hieß es. Infizierte und Kontaktgruppen wurden unter Quarantäne gestellt. Weil das Ausbruchgeschehen nicht eingrenzbar sei, habe das Gesundheitsamt die Schule angewiesen, vom Präsenz- in den Distanzunterricht zu wechseln.

Die Schule ist seit Montag geschlossen. In den kommenden Tagen sollen von allen Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern sowie vom Betreuungspersonal Abstriche genommen werden. Bis zum Vorliegen der Testergebnisse sollen alle Klassen im Homeschooling bleiben, teilte der Landkreis mit.