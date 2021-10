Unglück in Indonesien

Krokodil tötet achtjähriges Mädchen beim Baden

15.10.2021, 09:10 Uhr | dpa

Tragödie in Indonesien: Beim Baden ist ein achtjähriges Mädchen von einem Krokodil getötet worden. Auch für das Reptil endete der Vorfall tödlich.

Ein achtjähriges Mädchen ist in Indonesien von einem Krokodil getötet worden. Auf der zu den Molukken gehörenden Insel Buru sei das Kind von dem Reptil attackiert worden, als es mit Freunden in einem Fluss gebadet habe, sagte Korpos Rahmad Namlea vom örtlichen Such- und Rettungsdienst am Freitag.



Der Angriff habe sich bereits am Mittwoch ereignet, jedoch sei die Leiche des Mädchens erst jetzt gefunden worden. Anwohner hätten das Tier beim Versuch, das Kind zu retten, mit einem Speer getötet, hieß es. "Der Fluss ist voller Salzwasserkrokodile", erklärte Namlea. "In den vergangenen zehn Jahren gab es mindestens zwei Angriffe."