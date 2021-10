Schockierender Fall im Video

Vater rettet Kinder vor pädophilem Nachbarn

Als Eltern ihre Kinder schreien hören, brechen sie die Tür des Nachbarn auf. Kurz darauf folgt der Schock: Der Mann ist in Gegenwart der Kinder nur mit einer Unterhose bekleidet. Daraufhin rastet der Vater aus.

Als er seine beiden Kinder zu Hause nicht finden kann, macht sich Vater Adam im belgischen Eupen auf die Suche. Plötzlich hört er seine zehnjährige Tochter schreien. Das Geräusch kommt aus dem Nachbarhaus.

Dort findet er neben seiner Tochter und seinem sechsjährigen Sohn einen Mann vor, der nur eine Unterhose trägt. Daraufhin geht der Familienvater auf den Mann los – mit drastischen Folgen.

Es stellt sich heraus, dass es sich tatsächlich um einen Pädophilen handelt. Unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Eupen berichtet RTL, dass der Mann den Behörden wegen "kinderpornografischer Handlungen" bekannt sei. Im Videointerview berichtet der Vater jetzt, wie er seine Kinder rettete.

Was genau sich in der belgischen Stadt Eupen abspielte, wie die Kinder auf die Rettung reagierten und was Vater Adam bis heute nicht aus dem Kopf geht, sehen Sie hier. Sie finden das Video auch oben im Artikel.