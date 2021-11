Zwei Drittel sind ungeimpft

Video zeigt: So sieht das Corona-Drama in Tschechien aus

26.11.2021, 19:13 Uhr | hak, loe, HKA, rtr

Europa ist zum Epizentrum der Corona-Pandemie geworden. Besonders dramatisch ist die Lage in osteuropäischen Ländern wie Tschechien. Das Land hat derzeit eine der höchsten Inzidenzen weltweit.

Die Corona-Zahlen in Tschechien explodieren. Mehr als 1.000 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner kommen in dem deutschen Nachbarland derzeit täglich hinzu. Das sind deutlich mehr als in den vorangegangenen Wellen. Ein Grund dafür ist die vergleichsweise geringe Impfquote. Nur 58,8 Prozent der Bevölkerung haben einen ausreichenden Impfschutz, in Deutschland sind es derzeit immerhin zehn Prozent mehr. Die Folgen spüren Krankenhäuser bereits deutlich.

Wie dramatisch sich die hohen Infektionszahlen auf das Gesundheitssystem auswirken und wie Kräfte vor Ort die Lage bewerten, sehen Sie im Videobeitrag hier oder direkt oben im Text.