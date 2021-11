Unglück in Lettland

Pharmafabrik explodiert: Ein Toter und Verletzter

27.11.2021, 18:18 Uhr | dpa

Bei einer Explosion in einer lettischen Pharmafabrik ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer wurde verletzt. Die Ursache ist noch unklar, die Behörden haben Ermittlungen eingeleitet.

In Lettland sind bei einer Explosion in der Fabrik eines Pharmaherstellers in Olaine ein Mensch getötet und ein weiterer verletzt worden. In dem Werk rund 20 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Riga kam es in der Nacht zum Samstag aus noch unbekannter Ursache zu einer Verpuffung und einem Brand.

Dies teilten die Rettungskräfte des baltischen EU-Landes mit. Demnach soll nach ersten Informationen eine technische Anlage explodiert sein. Der Brand auf einer Fläche von rund 144 Quadratmetern wurde gelöscht. Nach Angaben eines Unternehmensverantwortlichen wurden von den Behörden Ermittlungen zur Ursache eingeleitet.