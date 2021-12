Zwei Personen vermisst

Ostsee: Schiff kentert bei Kollision von zwei Frachtern

13.12.2021, 13:30 Uhr | dpa, AFP, rtr

Das gekenterte dänische Frachtschiff Karin Hoej: In der Ostsee soll das Schiff mit einem britischen Frachter zusammengestoßen sein. (Quelle: Johan Nilsson/dpa)

Unglück in der Ostsee: Bei einer Kollision von zwei Frachtern ist eines der Schiffe gekentert. Zwei Personen gingen über Bord. Die Suche nach ihnen dauert an, doch wegen des kalten Wassers schwinden die Hoffnungen.

In der Ostsee werden nach der Kollision zweier Frachtschiffe im Gebiet zwischen der dänischen Insel Bornholm und der südschwedischen Küstenstadt Ystad zwei Seeleute vermisst. Bei Wassertemperaturen zwischen vier und sechs Grad Celsius starteten schwedische Behörden mit dänischer Hilfe am Montag einen Rettungseinsatz, an dem neun Schiffe und ein Helikopter beteiligt waren. Oberste Aufgabe sei es nun, Menschenleben zu retten, sagte der Sprecher der schwedischen Schifffahrtsbehörde Sjöfartsverket, Jonas Franzen, dem Rundfunksender SVT.

Zudem startete die schwedische Küstenwache eine Umweltrettungsaktion, um zu verhindern, dass Öl oder andere schädliche Stoffe ins Meer gelangen. Einen Ölaustritt gebe es derzeit nicht, teilte die Küstenwache am Montagvormittag mit.

Hoffnung auf Rettung der Vermissten schwindet

Das Schiff der Vermissten, die in Dänemark registrierte, 55 Meter lange "Karin Hoej", trieb nach Angaben der schwedischen Seeaufsicht kieloben im Meer. Taucher standen bereit, um den Schiffsrumpf zu untersuchen. Dafür soll das Schiff zunächst näher in Richtung Land gebracht werden.



Nach Angaben des Lagezentrums der dänischen Armee waren zwei Mann an Bord. Beide sollen aus Dänemark stammen. Auch fünf Stunden nach der Kollision gab es von ihnen keine Spur. Angesichts der eisigen Wassertemperaturen wird eine Rettung der Vermissten immer unwahrscheinlicher. Die Hoffnung ist, sie noch lebend im Schiffsinneren finden zu können.

Rufe aus dem Wasser

Die "Karin Hoej" war am frühen Montag bei nebligen Sichtverhältnissen mit dem 90 Meter langen, in Großbritannien registrierten Frachter "Scot Carrier" zusammengestoßen. Beide Schiffe waren wohl in Richtung Westen unterwegs. Das britische Schiff ist den Angaben nach manövrierfähig, seine Besatzung außer Gefahr. Die Crew-Mitglieder hörten nach Angaben der schwedischen Schifffahrtsbehörde kurz nach dem Unfall noch Hilferufe aus dem eiskalten Wasser – "aber sie haben niemanden gefunden".



Der Rederei der "Karin Hoej" zufolge hatte das Schiff keine Ladung an Bord. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren beide Schiffe in die gleiche Richtung, als es zum Zusammenstoß kam. Die schwedische Küstenwache leitete Ermittlungen wegen des Verdachts grober Fahrlässigkeit im Schiffsverkehr ein.