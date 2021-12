Videos im Netz lösen Hype aus

So erobert ein deutscher Schlager jetzt die chinesischen Charts

Noch mal an die Spitze: Der 77-jährige Achim Reichel feiert mit seinem alten Song neue Erfolge in Asien. (Quelle: t-online)

Mit "Aloha Heja He" wurde Achim Reichel Anfang der 1990er Jahre bekannt. Jetzt schaffte sein Song es wieder in die Charts – und zwar in China. Grund dafür sind einige unterhaltsame Videos.

Das deutsche Lied "Aloha Heja He" erlangt 30 Jahre nach seiner Veröffentlichung wieder Berühmtheit, diesmal allerdings im fernen Ausland. Vor allem junge Chinesen feiern den Pop-Schlager von Achim Reichel und machen ihn in Asien zu einem tanzbaren Hit. So hat man sich 1991 – dem Entstehungsjahr des Liedes – wohl noch nicht zu dem norddeutschen Seemannslied bewegt. Und auch witzige Spiele in den sozialen Medien verleihen dem Song neuen Glanz.

Welche lustigen Szenen den deutschen 90er-Hit in die chinesischen Charts beförderten und ihn dort zum Kultsong machten und wie sich junge Leute im Netz zu "Aloha Heja He" bewegen, sehen Sie hier oder oben im Video.