Werft in Sankt Petersburg

Im Video: Flammeninferno auf russischem Kriegsschiff

Großbrand in einer Werft im russischen Sankt Petersburg: Ein noch unfertiges Kriegsschiff hat Feuer gefangen. Aufnahmen zeigen die immensen Rauchsäulen und Flammen, durch die auch Menschen zu Schaden kamen. (Quelle: t-online)

Russisches Kriegsschiff steht in Flammen

Ein noch im Bau befindliches Kriegsschiff ist in einer Werft in der russischen Ostsee-Metropole St. Petersburg aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten. Drei Menschen sollen verletzt worden sein. Rettungskräfte hatten die Brandfläche zwischenzeitlich mit 800 Quadratmetern angegeben.

Im Video hier oder oben können Sie sehen, wie dichte Rauchsäulen und Flammen in den Himmel steigen. Ob das Schiff nach dem Brand zu retten ist, bleibt zunächst unklar.