Extremwetter in beliebtem Urlaubsort

Mehr als 20 tote Touristen nach heftigem Schnee in Pakistan

08.01.2022, 12:08 Uhr | dpa

Schnee in Murree (Archivbild): In einem beliebten Bergresort im Norden Pakistans kamen über 20 Menschen wegen eines starken Wintereinbruchs ums Leben. (Quelle: Pacific Press Agency/imago images)

In Pakistan wurde ein heftiger Wintereinbruch mindestens 21 Urlaubern zum tödlichen Verhängnis. Sie blieben auf dem Weg zu einem beliebten Urlaubsort im Schnee stecken.

Nach einem heftigen Wintereinbruch sind in einem beliebten Bergresort im Norden Pakistans mindestens 21 Urlauber ums Leben gekommen. Dies teilte der Zivilschutz am Samstag mit. Unter den Toten, den Angaben zufolge alles Pakistanis, waren etliche Frauen und Kinder. Auch ein Polizist, der in der Kleinstadt Murree Urlaub machte, kam mit seiner Frau und seinen sechs Kindern ums Leben.

Tausende Menschen hingen im tiefen Schnee auf den Straßen fest. Videos zeigten Autos, die sich weder vor noch zurück bewegen konnten. Murree, eines der beliebtesten Reiseziele im Norden Pakistans, liegt rund 65 Kilometer nordöstlich von Islamabad auf rund 2.300 Metern Höhe.

Notstand für Murree erklärt

Zehntausende Hauptstädter hatten sich auf den Weg dorthin gemacht, um den Schnee zu genießen. Die Hotels waren schnell ausgebucht – Tausende Reisende hatten daher keine Wahl, als in ihren Autos auszuharren. Die Behörden erklärten den Notstand für Murree und erlaubten keine weiteren Anreisen.

Informationsminister Fawad Chaudhry appellierte an die Menschen, den Bergort nicht zu besuchen. Während sich Rettungskräfte bemühten, die eingeschlossenen Touristen zu befreien, halfen Einheimische den festsitzenden Besuchern mit Nahrungsmitteln und Decken. Die Meteorologen hatten heftigen Schneefall bis Sonntagabend vorhergesagt.