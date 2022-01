Bahnverkehr eingeschränkt, Schiffsunglück auf Elbe

Sturmflut-Warnung: Hamburg richtet Krisenstab ein

30.01.2022, 02:11 Uhr | dpa, lw, wan

Warnung für die deutsche Nordseeküste: Es besteht die Gefahr einer schweren Sturmflut. In Hamburg wurde der Fischmarkt überschwemmt. Auf der Elbe ist offenbar ein Schiff verunglückt.

Die angekündigte schwere Sturmflut hat in der Nacht zum Sonntag den Fischmarkt im Hamburger Stadtteil St. Pauli unter Wasser gesetzt. Der Scheitel sei gegen 0.17 Uhr mit 2,84 Metern über dem mittleren Hochwasser erreicht worden, sagte eine Sprecherin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) am Sonntagmorgen. Nun gehe das Hochwasser wieder zurück. Das BSH hatte in Hamburg mit Wasserständen von bis zu 3 Metern über dem mittleren Hochwasser gerechnet.



Wie ein dpa-Fotograf berichtete, zog es Hunderte Schaulustige zum Fischmarkt. Durch die Überflutungen wurden nach Angaben der Polizei mehrere Autos beschädigt. Wie hoch das Wasser auf dem Fischmarkt stand, konnte ein Sprecher zunächst aber nicht sagen.



In der Nacht zum Sonntag gab es nach Angaben des BSH auch an anderen Küstenabschnitten eine Sturmflut. "Zwar nicht überall eine schwere Sturmflut wie in Hamburg", sagte die Sprecherin. Es sei aber die gesamte deutsche Nordseeküste betroffen gewesen. In Bremerhaven habe der Scheitelwert beispielsweise bei 2,14 Metern über dem mittleren Hochwasser gelegen.

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) hatte am Samstagabend seine Sturmflut-Warnung verschärft. Für die deutsche Nordseeküste galt die Gefahr einer schweren Sturmflut, teilte das BSH am Samstagabend mit. Auch für Ost- und Nordfriesland besteht eine Warnung vor einer schweren Sturmflut durch das Sturmtief "Nadia".

Wegen der Sturmflut ist in Hamburg ein Krisenstab in der Innenbehörde eingerichtet worden. "Dort werden die Kompetenzen gebündelt", sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Auch die Feuerwehr und die die Bezirksämter seien Teil des Zentralen Katastrophendienstes (ZKD).

An der Nordseeküste spricht man von einer Sturmflut, wenn das Hochwasser mindestens 1,5 Meter höher als normal aufläuft. Von einer schweren oder sehr schweren Sturmflut wird erst ab Werten von 2,5 beziehungsweise 3,5 Meter gesprochen.

Auch für die deutsche Ostseeküste besteht die Gefahr einer Sturmflut.

Sonntag im Tagesverlauf werden Wasserstände von bis zu 130 cm über dem mittleren Wasserstand erwartet. Bis zum Morgen gilt noch die Niedrigwasserwarnung.

Schiffsunglück auf der Elbe

Im Hamburger Hafen hat sich ein Binnenschiff unter einer Brücke festgefahren. Das Schiff sei beim Durchfahren mit dem Steuerhaus an der Freihafenelbbrücke hängengeblieben und habe sich verklemmt, sagte ein Polizeisprecher am Samstagabend. Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht. An Bord des Schiffes befanden sich demnach zwei Menschen. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar. Es sei möglich, dass sich der Kapitän wegen des steigenden Wasserstandes der Elbe verschätzt habe. Die Brücke sei gesperrt.

"Das Schiff klemmt unter der Brücke. Wenn das Wasser weiter steigen sollte, besteht die Gefahr, dass es unter Wasser gedrückt wird und untergeht", sagte der Sprecher weiter. Daher seien nun Schlepper auf dem Weg, um das Schiff freizubekommen. Die Freihafenelbbrücke von 1926 gilt als Wahrzeichen Hamburgs. Sie führt über die Norderelbe und befindet sich an der nördlichen Grenze des Hafengebietes.

Wegen des einströmenden Wassers mussten in der Elbestadt bereits einige Autos von der Feuerwehr geborgen werden. Sie waren vom Hochwasser eingeschlossen worden. Die Behörden hatten Bürger zuvor aufgerufen, Fahrzeuge aus den Gefahrenzonen zu bringen. Videos auf Twitter zeigten Überschwemmungen am Fischmarkt und Helfer der DLRG, die Schlauchboote in Stellung brachten.



Die nächsten Stunden bleiben auch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stürmisch. Die Experten warnten am Samstag vor Sturm bis hin zu Orkanböen. Die Warnung gilt bis Sonntagnachmittag.

"Wir haben total Land unter wegen des Sturms"

In Schleswig-Holstein waren Polizei und Feuerwehr schon am Samstagnachmittag zu zahlreichen sturmbedingten Einsätzen gerufen worden. Verletzte gab es bis zum späten Abend in Schleswig-Holstein nicht.



Feuerwehreinsatz in Schleswig-Holstein: Mehrere Bäume kippten um, Dachziegel lösten sich. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)



Seit dem Mittag hatte es innerhalb von vier Stunden rund 200 Einsätze im Bereich der unter anderem für Kiel, Neumünster und Rendsburg zuständigen Regionalleitstelle Mitte gegeben, wie ein Sprecher mitteilte. "Wir haben total Land unter wegen des Sturms." Die Einsatzkräfte wurden beispielsweise wegen herabfallender Dachziegel, umgestürzter Bäume oder verwehter Planen gerufen. Die Leitstelle West in Elmshorn berichtete ebenfalls von diversen Einsätzen. "Alles, was ich auf meinem Schirm sehe, hat mit dem Sturm zu tun", sagte ein Sprecher.







Auch im Bereich der Regionalleitstelle Süd in Lübeck hat die Zahl der Einsätze im Verlauf des Nachmittags zugenommen. "Wir laufen uns seit 14.00 Uhr warm", sagte eine Sprecherin. Seit 12.00 Uhr am Mittag hat es im Bereich der Leitstelle 46 Einsätze gegeben. Auch hier handelte es sich überwiegend um umgestürzte Bäume und umgewehte Baustellenabsperrungen. Die für Nordfriesland, Flensburg und den Kreis Schleswig-Flensburg zuständige Regionalleitstelle meldete ebenfalls zahlreiche Einsätze, aber "nichts Nennenswertes".

In Berlin hat die Berufsfeuerwehr vorsorglich Freiwillige Feuerwehren in Alarmbereitschaft versetzt. Die Helfer von zehn Wehren sind auf die Wachen beordert worden. Es wird in der Hauptstadt mit starkem Wind von bis zu 100 km/h gerechnet. In Beelitz in Brandenburg soll nach Medienberichten eine Plakatwand auf einen Passanten gefallen und ihn schwer verletzt haben. In Friedrichshain und in Treptow kam es zu Schäden durch umgestürzte Bäume.

In Schwerin wurde der Fernverkehr teilweise eingestellt. Die Feuerwehr hatte mit umgestürzten Bäumen und herabfallenden Ästen zu kämpfen.

Frachter trieb vor der Küste



Wegen des Sturmtiefs "Nadia" über der Nordsee ist ein unbeladener Frachter mehrere Stunden vor der deutschen Küste getrieben. Die 190 Meter lange "Vienna" hatte erkennbar Probleme zu manövrieren, sagte ein Sprecher des Havariekommandos in Cuxhaven am Sonntagmorgen. Die Maschine sei zu schwach gewesen, um das Schiff gegen Wind und Wellen zu halten. Daher wurden unter anderem Notschlepper zu dem Havaristen entsandt. Der Frachter sei nach etwa sechs Stunden gesichert worden.

"Hätten wir nicht eingegriffen, wäre das Schiff zu einem Risiko für die Küste geworden. Wir hoffen, dass die Verbindung zwischen dem Notschlepper und dem Schiff hält", sagte der Sprecher. Der Frachter, der unter der Flagge der Marshallinseln fährt, trieb den Angaben nach etwa 16 Seemeilen (ca. 30 Kilometer) vor der ostfriesischen Küste. Die 24 Crewmitglieder blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Das Schiff sei nicht beschädigt worden.

Massive Bahneinschränkungen

Wegen des Sturmtiefs über der Nordsee kommt es in Norddeutschland zu massiven Problemen im Bahnverkehr. Der Fernverkehr in Hamburg, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen sei für etwa 50 Minuten eingestellt worden, mittlerweile aber wieder angelaufen, sagte ein Bahnsprecher am Samstagabend in Berlin. Als Grund nannte er Sturmschäden. Betroffen sind den Angaben zufolge die ICE-Strecken zwischen Hamburg und Bremen sowie zwischen Hamburg und Berlin und Schwerin. Dort komme es auch weiterhin zu großen Beeinträchtigungen, sagte der Sprecher weiter. Nach Mitternacht war noch immer die Strecke zwischen Hamburg und Berlin gesperrt

Im Regionalverkehr gibt es der Bahn zufolge ebenfalls Zugausfälle und Verspätungen. Reisende und Pendler sollten sich vor Fahrtantritt über die Webseite, die App oder telefonisch informieren, ob ihr Zug wie geplant fährt. Wann die Züge wieder wie geplant fahren, war daher zunächst unklar. Man müsse zunächst die Nacht abwarten, sagte der Bahnsprecher.