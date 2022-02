Schiff taucht teilweise unter

Im Video: Neue Superyacht sorgt für Aufsehen

Dieses Gefährt hat es in sich: Die 146 Meter lange "OK" kann unter die Wasseroberfläche abgesenkt werden – zu einem aufsehenerregenden Zweck. Das Boot hat auch an Bord einiges zu bieten.

Die Motoryacht des japanischen Herstellers Ōshima Zōsenjo lässt alle Freunde von purem Luxus das Herz aufgehen. Die Superyacht hat eine Breite von gut 32 Metern, ist 146 Meter lang – und kann unter die Wasseroberfläche abgesenkt werden.

"OK" ist aus Stahl gebaut und wird von 2 Stork-Motoren angetrieben. Die Yacht hat über 200.000 Liter Treibstoff an Bord und steht auf der Rangliste der größten Yachten der Welt auf Platz neun. Sie gilt als größte Yacht der Oshima-Werft.

Welche exquisiten Gründe der Tiefgang der "OK" bietet und mit welchem Luxus die Superyacht an Bord selbst bietet, sehen Sie hier oder direkt oben im Video.