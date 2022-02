Kilometerweiter Knall

Explosion in polnischem Sprengstoffwerk – zwei Tote

15.02.2022, 10:17 Uhr | dpa

Zwei Menschen sind bei einer Explosion in einem polnischen Sprengstoffwerk gestorben. Das Unglück ereignete sich im schlesischen Ort Krupski Mlyn. Zur Ursache gibt es eine Vermutung.

Bei einer Explosion in einer Sprengstofffabrik in Polen sind zwei Mitarbeiter ums Leben gekommen. Die Opfer seien 32 und 43 Jahre alt, teilte der Krisenstab in Kattowitz am Dienstag mit. Das Unglück ereignete sich am Montagabend in dem schlesischen Ort Krupski Mlyn.



Nach Angaben der Feuerwehr kam es beim Mischen von 800 Kilogramm Nitroglycerin zu einer Explosion in dem Werk. Der Knall soll kilometerweit zu hören gewesen sein. Eine Produktionshalle stürzte ein, ein kleiner Brand konnte schnell gelöscht werden.

Bereits nach dem Unglück hatte der Betreiber des Werks bekanntgegeben, dass zwei Mitarbeiter vermisst würden, die sich nach der Explosion nicht auf dem Notfall-Sammelplatz eingefunden hätten. Eine Suche mit Spürhunden in den Trümmern brachte zunächst kein Ergebnis. Dazu, wo genau die beiden Leichen nun gefunden wurden, macht der Betreiber der Sprengstofffabrik keine Angaben.