Wetterausblick im Video

Bis zu 12 Grad möglich: Hoch sorgt für Frühlingsgefühle

Nach einigen Sonnenstunden am Wochenende sorgt Hoch "Jannis" nun für noch mehr schönes Wetter. In der Nacht kann es aber noch immer sehr frostig werden. (Quelle: t-online)

Vorfrühlingshaftes Wetter kündigt sich in Deutschland an. Ein Hochdruckgebiet verbreitet zum Wochenstart viel Sonnenschein und steigende Temperaturen auf bis zu maximal 12 Grad. Doch Vorsicht: In den Nächten kann es weiterhin sehr kalt werden mit Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt.

Wo es in Deutschland am wärmsten wird, wie lange das sonnige Wetter anhält und wie das Wetter bei Ihnen wird, sehen Sie oben im Video oder hier.

