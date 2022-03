Netz rätselt, was das ist

Im Video: Mysteriöse Schlange entdeckt

Eine grüne Schlange – samt Haarwuchs: Das mysteriöse pelzige Geschöpf wurde in einem Sumpf gefunden.

In einem Sumpf haben Einheimische einen rätselhaften Fund gemacht. Nutzer in den sozialen Medien und Experten vor Ort können nur mutmaßen, was hinter dem Geschöpf steckt.

Eine seltsame Kreatur verblüfft derzeit Anwohner der Provinz Sakhon Nakhon in Thailand. Gefunden wurde das schlangenähnliche Geschöpf in einem Sumpf. Eine ortsansässige Familie versorgte das kuriose Tier. Jetzt rätseln Experten und Teile der sozialen Netzwerke, um welches Tier es sich handeln könnte.

Die Aufnahmen sehen Sie oben im Video – oder hier.