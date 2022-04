Flughafen von Melbourne

Brand kurz vor dem Start: Passagiere sprangen aus Flugzeug

05.04.2022, 15:25 Uhr | dpa

Der Flieger befand sich schon auf dem Rollfeld, als ein Triebwerk plötzlich Feuer fing: In Melbourne mussten laut Berichten Dutzende Passagiere aus einem Flugzeug springen. Die Feuerwehr wurde alarmiert.

Bedrohliches Szenario auf dem Flughafen von Melbourne: Dutzende Passagiere mussten Medienberichten zufolge kurz vor dem Start aus einem Flugzeug springen, weil ein Triebwerk offenbar Feuer gefangen hatte.



Die Maschine der Gesellschaft Rex Airlines sollte eigentlich von der australischen Metropole nach King Island vor der Küste von Tasmanien fliegen. Dann aber wurde am Dienstagnachmittag (Ortszeit) die Feuerwehr zum Rollfeld gerufen, nachdem Rauch aus einem Motor der Maschine aufgestiegen war, wie der Sender 7News berichtete.

Insgesamt seien 43 Passagiere an Bord gewesen. Viele seien in Panik geraten, hieß es. Sie hätten alles an Bord lassen und aus dem Notausgang etwa eineinhalb Meter in die Tiefe springen müssen, weil es zunächst keine Treppe oder Leiter gab. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. "Sie konnten das Flugzeug sicher verlassen, und der Betrieb des Flughafens wurde nicht beeinträchtigt", sagte ein Sprecher des Airports dem Sender.