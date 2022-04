Lebensmittel

Belgische Behörde entzieht Ferrero Lizenz für ein Werk

08.04.2022, 15:25 Uhr | dpa

Arlon (dpa) - Aufgrund von Salmonellen-Fällen in mehreren Ländern muss der Süßwarenhersteller Ferrero die Produktion in einer Fabrik in Belgien vorerst stoppen.

Die Aufsichtsbehörde Afsca kündigte am Freitag an, die Produktionslizenz für das Werk in Arlon zu entziehen. Alle Produkte aus dem Werk müssen demnach zurückgerufen werden.