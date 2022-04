Mindestens sechs Verletzte

Auto fährt bei Auto-Show in Oslo in Menge

25.04.2022, 00:52 Uhr | AFP

Bei einer Autoshow in der norwegischen Hauptstadt Oslo ist am Sonntag ein Fahrzeug in die Zuschauertribüne gefahren. Es gab mehrere Verletzte. Die Ursache ist noch unklar.

Bei einer Auto-Show in Oslo ist ein Wagen in eine Menschenmenge gefahren. Mindestens sechs Menschen wurden dabei am Sonntag verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei in der norwegischen Hauptstadt mitteilte. Unter den Verletzten seien Kinder. Nach Angaben der Polizei könnte die Zahl der Verletzten noch steigen, da sich manche Menschen wohl auf eigene Faust ins Krankenhaus begeben hätten.

Über den Grad der Verletzungen herrschte zunächst Ungewissheit. Auch die Ursache des Vorfalls war unklar. Die Auto-Show fand auf einem Parkplatz vor einer Pferderennbahn statt. Videoaufnahmen zeigten, wie dort ein Wagen bei hoher Geschwindigkeit wendete. Dabei schien der Fahrer die Kontrolle über den Wagen zu verlieren. Das Fahrzeug fuhr dann in die Menge, die neben dem Parkplatz stand.