Als er in den Leichenwagen verladen wurde, regte sich der K├Ârper, so dass Mitarbeiter bemerkten, dass der Mann keineswegs tot war, wie auf einem Video zu sehen ist, das in Chinas Internet f├╝r Aufregung sorgte. Die M├Ąnner ├Âffneten den gelben Leichensack und ├╝berzeugten sich davon, dass der Senior tats├Ąchlich noch lebte. "Er lebt, er lebt", ruft einer erschrocken. "Deck ihn nicht wieder zu." Der Mann wurde auf der Bahre wieder zur├╝ck ins Heim gerollt.

Das Video mit den blauwei├č vermummten Mitarbeitern l├Âste Emp├Ârung in sozialen Medien aus und galt vielen als weiterer Beweis daf├╝r, was in dem seit Ende M├Ąrz geltenden Corona-Lockdown in der ostchinesischen Hafenstadt noch alles so schief l├Ąuft. F├╝nf Funktion├Ąre wurden nach Angaben von Staatsmedien bestraft, darunter der Leiter des Pflegeheims im Putuo Distrikt und ein beteiligter Arzt. Nach dem Vorfall sei der Mann in ein Krankenhaus gebracht worden und in stabilem Zustand, berichtete die "Global Times".