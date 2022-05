Aktualisiert am 05.05.2022 - 08:04 Uhr

Aktualisiert am 05.05.2022 - 08:04 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Tod nach Polizeieinsatz in Mannheim: Bodycams liefen nicht

Bei der Kontrolle am Montagabend in der Mannheimer Innenstadt war ein 47 Jahre alter Mann zusammengebrochen und zunächst wiederbelebt worden, später aber im Krankenhaus gestorben. Die abschließenden Obduktionsergebnisse sollen in sechs bis acht Wochen vorliegen.