Volksfest in Dubai darf nicht als echtes Oktoberfest werben

M├╝nchen/Dubai (dpa) - Das coronabedingt abgesagte M├╝nchner Oktoberfest nach Dubai: Diesen Eindruck erweckten im vergangenen Jahr Veranstalter eines Fests in dem W├╝stenstaat und machten damit Furore.

Doch bisher hat es in Dubai das angek├╝ndigte Volksfest nicht gegeben - und wenn es nun wirklich wie neu angek├╝ndigt diesen Herbst dazu kommen sollte, d├╝rfen die Veranstalter nicht damit werben, die echte Wiesn ziehe nach Dubai um.

Sie verpflichteten sich am Donnerstag im Prozess vor dem Oberlandesgericht M├╝nchen, Formulierungen wie "Oktoberfest goes Dubai" sowie "Oktoberfest Dubai" oder "Das traditionelle Oktoberfest am Ort der EXPO 2021 Weltausstellung" zu unterlassen - wenn sie gekoppelt sind mit einer sinngem├Ą├čen Aussage, das M├╝nchner Oktoberfest ziehe nach Dubai um.