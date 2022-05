18-Jährige in Emden stirbt durch Karussell

Aktualisiert am 29.05.2022 - 13:48 Uhr

18-JĂ€hrige in Emden stirbt durch Karussell

Was genau geschehen ist, muss noch geklÀrt werden: In Niedersachsen ist es auf einem Jahrmarkt zu einem Unfall gekommen. Eine junge Frau wurde durch ein FahrgeschÀft tödlich verletzt.

Bei einem Unfall auf dem Emder Matjesfest ist in der Nacht zu Sonntag eine junge Frau ums Leben gekommen. "Eine 18-jÀhrige Angestellte eines FahrgeschÀftes geriet zwischen den Boden und das FahrgeschÀft, als dieses in Fahrt war", teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach starb die Frau kurz nach dem Unfall im Krankenhaus.