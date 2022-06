Weitere 21 Menschen w├╝rden vermisst, sagte der Gouverneur des s├╝dmexikanischen Bundesstaates, Alejandro Murat, dem Sender Radio F├│rmula. Besonders betroffen seien einige hochgelegene Gemeinden an der K├╝ste und in der gebirgigen Region Sierra Sur. Manche von ihnen seien noch ohne Strom und Telefonverbindung.

Als erster Hurrikan der Saison war der Wirbelsturm mit ungew├Âhnlicher St├Ąrke am Montag nahe mehreren Badeorten an Mexikos Pazifikk├╝ste auf Land getroffen. Er verursachte nach Angaben der Beh├Ârden ├ťberschwemmungen und Erdrutsche. Der staatliche Stromanbieter CFE teilte mit, bei gut 70.000 Anschl├╝ssen sei der Strom ausgefallen.

Nach Angaben von Murat sollten die Schulen an der K├╝ste und in der Sierra Sur auch heute geschlossen bleiben. Da es weiter regne, k├Ânne es zu weiteren Erdrutschen und zum ├ťbertreten von Fl├╝ssen kommen.

Als Hurrikan der Kategorie zwei von f├╝nf mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Stundenkilometern war "Agatha" nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC der st├Ąrkste Sturm, der in einem Mai an der mexikanischen Pazifikk├╝ste auf Land traf, seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1949. In der Folge zog "Agatha" landeinw├Ąrts und verlor dabei an St├Ąrke. Am Dienstag wurde der Sturm zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herabgestuft und l├Âste sich auf.