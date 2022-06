Freizeit Ausgezeichnete Wasserqualität in Deutschland Von dpa Aktualisiert am 03.06.2022 - 12:29 Uhr Lesedauer: 2 Min. Zwei junge Männer rennen bei sonnigem Wetter in den Silbersee in der Region Hannover. (Quelle: Moritz Frankenberg/dpa./dpa)

Kopenhagen (dpa) - Seen, Fl√ľsse und K√ľstengew√§sser: Deutsche Badestellen weisen fast allesamt eine ausgezeichnete Wasserqualit√§t auf.

Das geht aus dem neuen Badegew√§sserbericht der Europ√§ischen Umweltagentur EEA hervor, den die EU-Beh√∂rde am Freitag in Kopenhagen ver√∂ffentlichte. Demnach √ľberzeugten 90,4 Prozent der in 2021 analysierten Gew√§sser in der Bundesrepublik mit exzellenten Wasserbedingungen. Nur 14 der rund 2291 Badestellen wurden als mangelhaft eingestuft, da sich dort bedenkliche Bakterien im Wasser befanden - im Jahr 2020 waren es 11 gewesen.

Unter den als mangelhaft bewerteten Gew√§ssern befanden sich unter anderem der Sunthauser See in Bad D√ľrrheim (Baden-W√ľrttemberg), das Freibad Miersdorf in Zeuthen (Brandenburg), der Mainparksee in Mainaschaff im Landkreis Aschaffenburg (Bayern), der Naturbadestrand Gl√∂witzer Bucht in Barth (Mecklenburg-Vorpommern), das Nordseestrand Wremen im Landkreis Cuxhaven (Niedersachsen) und die Badestelle an der Elbe bei Brokdorf (Schleswig-Holstein).

Deutschland nach wie vor im oberen Mittelfeld

Insgesamt stufte die EEA im Jahr 2021 rund 85 Prozent der europ√§ischen Badegebiete als exzellent ein. An knapp 95 Prozent der Standorte wurden die EU-Mindeststandards f√ľr die Wasserqualit√§t eingehalten. Im Jahr zuvor waren es nur rund 83 beziehungsweise 93 Prozent. Europaweit liegen Deutschlands Seen, Fl√ľsse und K√ľstengew√§sser nach wie vor im oberen Mittelfeld. Die Spitzenpositionen belegten hierbei √Ėsterreich mit rund 98 Prozent an Badestellen mit exzellenter Wasserqualit√§t, gefolgt von Malta, Griechenland und Kroatien. Die Schlusslichter waren Polen, die Slowakei und Ungarn.