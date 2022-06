Messerattacke in Bus in Berlin - Mann schwer verletzt

Berlin (dpa) - Bei einem Streit in einem Berliner Bus ist ein Mann in der Nacht zu Samstag niedergestochen und schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte er zuvor in der Linie 197 zwei junge MĂ€nner auf ihre LautstĂ€rke angesprochen. DarĂŒber entbrannte ein Streit und es kam zu einer SchlĂ€gerei zwischen den MĂ€nnern, wie es hieß.