Glücksspirale am Samstag, 25.06.2022: Die Gewinnzahlen

Die Frührente wird in Deutschland immer beliebter. Was gäbe es Schöneres als eine Sofortrente? Mit der Glücksspirale haben Sie für 20 Jahre keine Geldsorgen mehr. Die Gewinnzahlen und Quoten finden Sie hier.

Gewinnzahlen der GlĂĽcksspirale am Samstag, 25.06.2022

Gewinnquoten GlĂĽcksspirale (Ermittlung nach Ziehung)

So funktioniert die Rentenlotterie der GlĂĽcksspirale

Die Teilnahme an der Glücksspirale ist ab 18 Jahren möglich. Spielscheine gibt es an vielen Lottoannahmestellen in der gesamten Bundesrepublik. Unabhängig von den Öffnungszeiten der Annahmestellen können Sie die Glücksspirale auch online spielen. Dort haben Sie außerdem den Vorteil, dass Ihr Gewinn direkt auf Ihr Spielkonto und danach auf Ihr Konto übertragen wird. Sie können übrigens auch an der Verlosung der Glücksspirale teilnehmen, wenn Sie auf dem Spielschein von Lotto 6aus49 oder Eurojackpot ein Kreuz für diese Lotterie setzen.