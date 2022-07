Hitzewelle: An diesen Orten wurden heute Höchsttemperaturen gemessen

Deutscher Rekord liegt über 41 Grad

In Großbritannien überstieg das Thermometer am Mittwochmittag erstmals in der Geschichte der Aufzeichnungen die 40-Grad-Marke. In Deutschland wurde diese Marke schon einige Male gerissen. Der aktuelle deutsche Temperaturrekord liegt bei 41,2 Grad, gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg-Baerl und Tönisvorst bei Krefeld.