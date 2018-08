20 Jahre nach den Taten

Anwalt von Kindermörder schreibt Brief an Opfer

22.08.2018, 20:16 Uhr | dpa

Nach zwei Jahrzehnten in Haft will sich der belgische Kindermörder Marc Dutroux mit den Familien seiner Opfer versöhnen. Sein Anwalt will den Angehörigen Briefe schicken.

Der Anwalt des belgischen Kindermörders Marc Dutroux will mit einem Brief an die Opfer und ihre Eltern für die Freilassung seines Mandanten kämpfen. Der Brief solle ein Schritt in Richtung der Opfer sein, sagte Bruno Dayez am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel.

Falls diese etwas Bestimmtes auf dem Herzen hätten, werde er dafür sorgen, dass Dutroux so weit wie möglich darauf eingehen werde. "Das ist in der Tat eine Geste der Beschwichtigung und ein Ansatz der Offenheit." Dutroux übernehme die volle Verantwortung für die Taten, die er persönlich begangen habe. Er bestreite jedoch, allein für die grausamen Taten verantwortlich zu sein, sagte Dayez. Der Anwalt plant, den Brief in der kommenden Woche abzusenden.

Mädchen gefoltert, vergewaltigt und ermordet

Dutroux hatte in den 90er Jahren sechs Mädchen entführt, gefoltert und vergewaltigt. Vier Opfer hat er getötet. Seit 1996 ist er in Haft, 2004 war er zu lebenslang verurteilt worden. Dayez vertritt Dutroux seit 2017 und kämpft für die Entlassung seines Mandaten. Zuletzt veröffentlichte er ein Buch mit dem Titel "Pourqoui libérer Marc Dutroux" (Deutsch: "Warum Marc Dutroux freigelassen werden sollte"). Dutruox' Ex-Frau kam 2012 vorzeitig frei.