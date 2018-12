Rechtsextreme Gruppenchats

Polizisten wegen Vorwurfs der Volksverhetzung suspendiert

10.12.2018, 18:17 Uhr | AFP

Fünf Frankfurter Polizeibeamte sind bis auf Weiteres aus dem Dienst entlassen worden. Sie sollen sich in privaten Chats rechtsextrem geäußert haben. Nun wird gegen sie ermittelt.

Mehrere Polizisten aus Frankfurt am Main sind wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung vorläufig vom Dienst suspendiert worden. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main bestätigte der Nachrichtenagentur AFP am Montag, dass die Behörde in mehreren Fällen ermittelt. Medienberichten zufolge sollen fünf Polizisten davon betroffen sein.







Den Beamten wirft die Staatsanwaltschaft vor, sich in privaten Gruppenchats Texte und Bilder mit rechtsextremen Inhalten zugesandt zu haben. Auf die Spur kam die Polizei den Beamten im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens. Laut der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" ermittelte der Staatsschutz gegen Rechtsextremisten und stieß dabei auf die Kollegen.