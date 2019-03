Auseinandersetzung in Leipzig

Männergruppe greift Afrikaner an

07.03.2019, 13:21 Uhr | AFP

Straßenbahn in Leipzig (Symbolbild): Die Männer sollen den jungen Mann aus der Bahn gedrängt und ihn geschlagen haben. (Quelle: Seeliger/imago)

Ein afrikanischer Mann ist in einer Straßenbahn in Leipzig beleidigt und verprügelt worden. Die Polizei ermittelt nun gegen acht Verdächtige. Die Männer waren während der Tat alkoholisiert.

Eine Gruppe von Männern soll in Leipzig einen aus Westafrika stammenden 22-Jährigen beleidigt und verprügelt haben. Wie das sächsische Landeskriminalamt mitteilte, sollen die alkoholisierten Männer im Alter von 23 bis 40 Jahren ihr Opfer am Samstag zunächst in einer Straßenbahn ausländerfeindlich beleidigt haben. Anschließend sollen sie den jungen Mann demnach aus der Bahn gedrängt und ihn geschlagen haben.







Polizisten beendeten die Attacke. Das verletzte Opfer wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Tatverdächtig sind insgesamt acht namentlich bekannte Angreifer. Gegen sie wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt. Atemalkoholtests ergaben Werte zwischen 1,1 und 1,7 Promille. Das polizeiliches Terrorismus- und Extremismusabwehrzentrum übernahm die Ermittlungen und bat mögliche Zeugen, sich zu melden.