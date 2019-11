Verurteilt wegen Doppelmord

Nach 33 Jahren US-Haft: Deutscher Jens Söring kommt frei

26.11.2019, 14:08 Uhr | AFP

Jens Söring: Seit 1990 sitzt der deutsche Diplomatensohn wegen Doppelmordes in den USA im Gefängnis. (Quelle: AP/dpa)

Jens Söring wurde in den USA zu lebenslanger Haft verurteilt – er soll 1985 die Eltern seiner damaligen Freundin ermordet haben. Das Urteil ist umstritten. Nun soll der 53-Jährige nach Deutschland abgeschoben werden.

Der seit Jahrzehnten wegen eines Doppelmordes in den USA inhaftierte Jens Söring soll aus dem Gefängnis entlassen und nach Deutschland abgeschoben werden. Das entschied das für Begnadigungen im Bundesstaat Virginia zuständige Gremium, wie Gouverneur Ralph Northam am Montag (Ortszeit) mitteilte. Der 53-Jährige solle der Einwanderungspolizei übergeben, abgeschoben und mit einem Wiedereinreiseverbot belegt werden. Einen Antrag auf umfassende Begnadigung lehnte Northam auf Grundlager einer Empfehlung des Gremiums dagegen ab.

Der damals 18-jährige Söring soll 1985 in Virginia die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Haysom ermordet haben. Er wurde später in Großbritannien festgenommen und nach einem Rechtsstreit, der auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte beschäftigte, an die USA ausgeliefert. Dort wurde er wegen zweifachen Mordes zu zwei Mal lebenslanger Haft verurteilt.

Geständnis widerrufen

Söring hatte die Tat zunächst gestanden, sein Geständnis später aber widerrufen. Er erklärte, das Geständnis nur abgelegt zu haben, um Haysom vor der Todesstrafe zu bewahren. Er sei fälschlicherweise davon ausgegangen, als Sohn eines deutschen Diplomaten diplomatische Immunität zu genießen.

Jens Söring: Als 19-Jähriger soll Söring 1985 mit seiner damaligen Freundin Elizabeth (links, Bild von 1987) als Student an der Universität von Virginia die Eltern des Mädchens ermordet haben. (Quelle: dapd)

Der Fall hat in den USA und in Deutschland viel Aufmerksamkeit erregt. Söring hat im Gefängnis mehrere Bücher geschrieben. 2016 erschien der Dokumentarfilm "Das Versprechen" über den Fall. Die Entscheidung, den 53-Jährigen freizulassen, sei "überraschend", schrieb die "Washington Post".



Haysom hatte sich nach der Tat der Beihilfe zu den Morden schuldig bekannt. Die gebürtige Kanadierin soll nun ebenfalls aus dem Gefängnis entlassen und in ihr Heimatland abgeschoben werden.