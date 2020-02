Auch in Deutschland verkauft

Frankreich: Medikament verursacht Fehlbildungen bei Föten

04.02.2020, 14:47 Uhr | AFP

Sanofi-Logo an einem Gebäude: Der in dem Medikament Depakine enthaltene Wirkstoff verursachte allein in Frankreich bei schätzungsweise 4.100 Kindern schwere Missbildungen. (Quelle: Joko/imago images)