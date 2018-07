Waldbrände in Schweden

Armee löscht Feuer durch Bombenabwurf

25.07.2018, 20:34 Uhr | dpa

Die Brände in der schwedischen Region Dalarna: In dieser Region liegt auch Älvdalen, wo die Bombe abgeworfen wurde. (Quelle: Niedersächsisches Innenministerium/dpa)

Auch auf einem Militärgelände toben die Waldbrände in Schweden. Weil dieses Gebiet nicht betreten werden darf, greifen die Rettungskräfte auf besondere Mittel zurück.

Die Waldbrände in Schweden sind teils so schwer zugänglich, dass die Rettungskräfte zu ungewöhnlichen Methoden gezwungen sind: Am Mittwoch warfen zwei Militärflugzeuge eine Bombe über einem der Feuer ab. Die Explosion verdränge den Sauerstoff und die Druckwelle sorge dafür, dass die Flammen im Umkreis von 100 Metern ausgingen, sagte ein Sprecher schwedischen Medien. Das habe bei dem ersten Probeabwurf auch gut funktioniert.

Erst Schweden, dann Griechenland: Immer mehr Waldbrände in Europa außer Kontrolle

Der Brand in Älvdalen in der Region Dalarna ist besonders gefährlich, weil er auf einem militärischen Übungsgelände ausbrach. Hier ist nicht nur das Terrain schwer zugänglich, es gibt auch nicht-detonierte Munition. Deshalb durften die Rettungskräfte das Gebiet nicht betreten. Die Flugzeuge warfen eine GPS- und lasergesteuerte Bombe ab. Auf andere Brände werde die Methode voraussichtlich aber nicht angewandt, hieß es.

Swedish Air Force dropping GBU-49 Paveway II bomb from JAS 39 Gripen in support of efforts to control wildfires. (Unexploded ordnance on Älvdalen firing range makes conventional fire fighting difficult) Via https://t.co/uQ6odyJifG @ForsvarsdepSv @GripenNews pic.twitter.com/KhptutsOTc — Ian Keddie (@IanJKeddie) July 25, 2018

Schweden hofft auf Regen

In ganz Schweden stieg die Zahl der Waldbrände am Nachmittag wieder auf mehr als 40 an. Teils durchbrechen die Feuer auch die in den vergangenen Tagen mühsam geschaffenen Begrenzungslinien. Ende der Woche soll es allerdings zum ersten Mal seit Wochen wieder anhaltend regnen. Das könne die Waldbrand-Lage etwas beruhigen, teilte der Wetterdienst mit.