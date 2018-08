Waldbrand in Brandenburg

Deutschland ist für den Ernstfall nicht gewappnet

Waldbrand in Brandenburg: Drei Dörfer mussten in der Region evakuiert werden. (Quelle: Christian Pörschmann/dpa)

In Deutschland gibt es kein einziges Löschflugzeug. Doch nicht aus diesem Grund sind die Einsatzkräfte für die Bekämpfung eines großen Flächenbrandes nicht vorbereitet.

Nach den riesigen Waldbränden in Griechenland muss auch Deutschland mit den Flammen kämpfen. Südwestlich von Berlin ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen und rasch auf 400 Hektar ausgebreitet. Rettungskräfte der Feuerwehr löschen das Feuer. Bilder wie aus Griechenland, in denen Löschflugzeuge große Mengen an Wasser auf die Wälder werfen, werden wir nicht sehen. Deutschland hat nämlich kein einziges Löschflugzeug.

Experten warnen, dass die Rettungskräfte hierzulande für einen Ernstfall nicht gewappnet sind. Doch braucht Deutschland überhaupt Löschflugzeuge oder liegt das Problem woanders?

Ein Löschflugzeug wirft Wasser über einen Waldbrand: In Deutschland gibt es keine Löschflugzeuge. (Quelle: Peter Seyfferth/imago)



Viele Waldbrände in Deutschland

Trotz Löschflugzeugen, Feuerwehr und dem Einsatz von Privatpersonen dauerte es Tage, die Brände in Griechenland unter Kontrolle zu bekommen. Mehrere Tausende Hektar sind verbrannt. In Brandenburg mehrere Hundert. In Deutschland müsste man im Ernstfall ohne Flugzeuge auskommen. Das macht Angst.



Zu Recht, wenn man bedenkt, dass Deutschland zu einem Drittel mit Wald bedeckt ist. Auch die Anzahl der Waldbrände ist in der Bundesrepublik ähnlich wie in Griechenland. 2016 brannte es nach Angaben der Europäischen Kommission 777 Mal in Griechenland, in Deutschland 608 Mal. Die Meisten Brände im europäischen Raum gab es in Portugal mit 13.261 – dahinter liegt Spanien mit 8.817 Bränden.

Anzahl der Waldbrände in europäischen Ländern im Jahr 2016. (Quelle: Statista)





Angesichts der herrschenden Hitze in Deutschland könnte man meinen, dass ein großer Flächenbrand genauso wahrscheinlich ist wie in Südeuropa. Doch der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) ist hier anderer Meinung.

Riesige Flächenbrände in Deutschland fast unmöglich

Eine Lage wie in Griechenland sei demnach kaum möglich. Vor allem die Vegetation sei hier anders und Präventionsmaßnahmen wie Brandschneisen würden das Risiko eines Flammeninfernos verringern. Im internationalen Vergleich habe Deutschland außerdem mit über einer Million Feuerwehrleuten eine sehr stark aufgestellte Feuerwehr, sagte Verbandspräsident Hartmut Ziebs in einem Fernsehinterview. Außerdem gebe es mehr Zufahrtswege und Hydranten im Wald als beispielsweise in Griechenland.

Die Wahrscheinlichkeit für einen Großflächenbrand ist in Deutschland somit geringer. Aber sollte man nicht für alle Fälle gewappnet sein? Harald Ebner (Grüne), Bundestagssprecher für Waldpolitik, plädiert für Löschflugzeuge, auch wenn sie möglicherweise nicht so oft gebraucht werden wie in anderen Staaten. „Für den möglichen Fall großer Waldbrände braucht es ausreichende Spezialisten und eine gute Ausrüstung zum Beispiel mit Löschflugzeugen“, sagte er.

Löschhubschrauber der Bundeswehr: Der Hubschrauber unterstützt beim Löschen des Waldbrandes in Potsdam. (Quelle: Christian Pörschmann/dpa)

Aus Sicht der Experten liegt die Problematik aber ganz woanders:

„Deutschland braucht keine Löschflugzeuge“, behauptet Rudolf Römer vom Deutschen Feuerwehrverband gegenüber t-online.de. Man brauche dafür mehr Löschhubschrauber, da diese hier nützlicher seien sagte der Experte. Deutschland habe vor allem im Inland nicht genügend große Gewässer, um die Flugzeuge schnell zu betanken. Staaten in Südeuropa wären dagegen vom Meer umgeben – dort fliegen die Löschflugzeuge binnen Sekunden über dem Wasser, öffnen die Tankklappe, um das Wasser einzusammeln, und fliegen sofort weiter, um das Feuer zu löschen", sagte Rudolf Römer. In Deutschland müsste man die Flugzeuge an Land betanken, was viel Zeit in Anspruch nehmen würde.

Französische Löschflugzeuge tanken Meerwasser. (Quelle: Peter Seyfferth)



Deutschland braucht mehr Löschhubschrauber

„Wir brauchen mehr Löschhubschrauber. Wir haben zu wenige“, sagte Rudolf Römer in einem Interview mit t-online.de. Hubschrauber könnten schneller betankt werden. Sie müssten hierfür nicht landen, sondern an sogenannte Außenlastbehälter angeschlossen werden. „Wir haben in Deutschland viele solcher Behälter, aber was nutzen sie, wenn wir keine Hubschrauber haben“, sagte Römer.

Auch in Brandenburg sind Löschhubschrauber an den Löscharbeiten beteiligt. Im Fall eines größeres Brandes, hätte Deutschland aber nicht genug Hubschrauber. Allein die Bundeswehr, die Bundespolizei und Länderpolizei verfügen über diese – die Feuerwehr dagegen nicht. Von den 40 größeren Hubschraubern sei die Hälfte entweder kaputt, oder woanders im Auslandseinsatz und stehe im Ernstfall somit nicht zur Verfügung, sagte Ulrich Cimolino vom Verband der Feuerwehren (VdF).

Für einen Ernstfall ist Deutschland somit nicht gewappnet. Das liegt aber nicht an den nicht vorhandenen Löschflugzeugen, sondern an der geringen Anzahl der Löschhubschrauber, die vor allem bei schwer zugänglichen Waldstücken und großen Flächenbränden unverzichtbar wären.