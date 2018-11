Starkes Erdbeben erschüttert den Westen des Iran

Ein schweres Erdbeben erschüttert erneut die Kurdengebiete in der Grenzregion zwischen dem Iran und dem Irak. Hunderte Menschen wurden verletzt. Die Region wird immer wieder von schweren Erdbeben erschüttert.

Bei einem schweren Erdbeben im Westen des Iran sind am Sonntag mindestens 500 Menschen verletzt worden. Die Lage in den betroffenen benachbarten Städten Sarpol-e Sahab und Gilan-e Gharb sei aber "unter Kontrolle", sagte der Gouverneur der Provinz Kermanschah, Huschang Baswand, dem Staatsfernsehen. Berichte über Todesopfer gebe es bislang nicht. Das Geophysikalische Institut des Iran erklärte, nach dem Beben der Stärke 6,4 habe es mehrere Nachbeben gegeben.

Das Beben habe sich 17 Kilometer südwestlich von Sarpol-e Sahab in einer Tiefe von sieben Kilometern ereignet, führte das Geophysikalische Institut aus. Es folgten demnach mindestens sieben Nachbeben, von denen das heftigste eine Stärke von 5,2 gehabt habe. Berichten zufolge waren die Erschütterungen auch im benachbarten Irak zu spüren.

EARTHQUAKE TREMORS OF 6.3 MAGNITUDE FELT IN KUWAIT



Kuwait City, Nov 25: A huge crowd from apartments came on street when they felt the earthquake tremors of 6.3 magnitude around 7.40PM local time.



