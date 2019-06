Greenpeace-Aktivisten besetzen Ölbohrinsel in der Nordsee

Greenpeace-Aktivisten halten eine Ölbohrinsel des Mineralölkonzerns BP besetzt und hindern sie am Auslaufen. Vor der schottischen Küste enterten sie die Plattform.

Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace haben eine Ölplattform in der Nordsee vor der Küste der schottischen Stadt Inverness besetzt. Damit konnte die 27.000-Tonnen-Ölbohrinsel des Mineralölkonzerns BP nicht ins offene Meer zu einem Ölfeld geschleppt werden, wie Greenpeace Großbritannien am Sonntagabend twitterte. Die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, die Aktivisten seien mit einem Boot zu der Plattform gefahren und dann hochgeklettert.

I'm occupying a @BP_plc oil rig that intends to drill up 30 million barrels of climate wrecking oil in the North Sea. As long as I'm here, the rig isn't going anywhere. Follow #ClimateEmergency #NoMoreOil & #BPShutDown to keep up to date on this



(I'm Jo btw. On the left) 1/ pic.twitter.com/RI60T9NFxu