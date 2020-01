Newsblog zu Bränden in Australien

Klimakrise geleugnet – Australiens Premier unbeliebt wie nie

13.01.2020, 08:48 Uhr | dpa , AFP , nhr

Australien brennt – seit Monaten. Am Wochenende kam erneut ein Feuerwehrmann ums Leben. Der Premierminister verärgert mit seinen Aussagen zu den Buschbränden. Alle Infos im Newsblog.

Seit Oktober wüten in Australien Hunderte Buschfeuer – extreme Dürre und eine Hitzewelle mit Temperaturen über 45 Grad heizen die Brände an. Ganze Regionen versinken im Rauch, Ortschaften wurden ausgelöscht. Besonders betroffen ist der Südosten des Landes, im Bundesstaat New South Wales, in dem auch Sydney liegt.

Buschbrände in Australien - Animation zeigt eindrücklich das Ausmaß der Verwüstung Buschbrände in Australien Animation zeigt eindrücklich das Ausmaß der Verwüstung Seit Oktober 2019 wüten in Australien verheerende Buschfeuer. Ganze Landstriche fallen dem Feuer zum Opfer. Wie groß die verwüstete Fläche ist, zeigt ein eindrücklicher Vergleich in unserer Animation.mehr

Seite neu laden

8.40 Uhr: Australiens Premier so unbeliebt wie nie zuvor

Der australische Premierminister Scott Morrison hat während der seit Monaten tobenden Buschbrände deutlich an Popularität verloren: Die Zustimmungswerte sind so tief wie nie in seiner anderthalbjährigen Amtszeit.

Seit Anfang Dezember fielen sie um 8 Punkte auf 37 Prozent, wie aus einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage der konservativen Zeitung "The Australian" hervorgeht. Oppositionsführer Anthony Albanese von der Labor-Partei überholte den Chef der konservativen Liberalen: 46 Prozent der Befragten hätten lieber ihn als Premier.

Für Scott Morrison (Spitzname "ScoMo") sind das die schlechtesten Zahlen, seitdem er im August 2018 Parteivorsitzender wurde und Premier Malcolm Turnbull ablöste.

Der 51-Jährige steht derzeit wegen seines Krisenmanagements in der Kritik. Während der Feuer reiste Morrison zum Urlaub nach Hawaii, bei einem Besuch im Brandgebiet wurde er als "Idiot" beschimpft. Auch in der Klimawandel-Debatte gerät der Förderer der Kohleindustrie zunehmend unter Druck. Demonstranten hatten vergangene Woche unter anderem seinen Rücktritt gefordert, bei Twitter lautete dazu ein Schlagwort "SackScomo" ("FeuertScoMo").

Morrison reagierte in einem Fernsehinterview am Wochenende: Er sehe nun ein, dass der Klimawandel Auswirkungen habe und für längere, heißere und trockenere Sommer verantwortlich sei. Er deutete eine Änderung der Politik an, um Emissionen zu reduzieren. Außerdem sagte Morrison dem Sender ABC, im Nachhinein wäre er nicht in den Hawaii-Urlaub gegangen.

6.45 Uhr: Wettervorhersagen machen Hoffnung

Die Hoffnungen auf eine weitere Eindämmung der Buschbrände in Australien werden durch die Wettervorhersagen genährt. Die Meteorologen sagten Regenfälle von bis zu 50 Millimetern in den kommenden Tagen in manchen Brandgebieten voraus.

6.40 Uhr: Weiterer Feuerwehrmann ums Leben gekommen

Mindestens 27 Menschen sind bei den monatelangen Buschbränden ums Leben kommen – am Samstag starb wieder ein Feuerwehrmann im Einsatz. Das jüngste Opfer wurde von einem Baum getroffen, heißt es jetzt. Der Feuerwehrmann, der Erfahrung aus 40 Jahren hatte, starb nahe der Kleinstadt Omeo in Victoria, wie Feuerwehrchef Chris Hardman sagte.

13. Januar 2020, 6.30 Uhr: Feuerwehr bringt Mega-Brand bei Sydney unter Kontrolle

Die Feuerwehr im Bundesstaat New South Wales teilte am Montag mit, sie habe endlich das gigantische "Gospers Mountain Fire" nahe der Millionenmetropole Sydney eindämmen können. Der regionale Feuerwehrchef Shane Fitzsimmons zeigte sich zuversichtlich, dass die Einsatzkräfte den Brand weiter unter Kontrolle halten könnten.

Das "Gospers Mountain Fire" war Ende Oktober im Wollemi-Nationalpark ausgebrochen. Es schloss sich mit anderen Feuern zu einem Mega-Brand zusammen und vernichtete eine Fläche von mehr als 800.000 Hektar – was eine Fläche größer als Österreich ist.

Dutzende andere Brände sind in Australien allerdings weiterhin außer Kontrolle.

11. Janurar 2020, 5.00 Uhr: Buschfeuer in Australien vereinen sich zu "Mega-Brand"

Die hohen Temperaturen und starker Wind machen den Feuerwehrleuten in den Brandgebieten Australiens weiter schwer zu schaffen. An den Grenzen der beiden Bundesstaaten New South Wales und Victoria vereinten sich in der Nacht zu Samstag drei Brände zu einem "Mega-Brand", der eine Fläche von mehr als 600.000 Hektar umfasste – das entspricht ungefähr einem Drittel der Fläche von Rheinland-Pfalz. In einigen der von den verheerenden Buschbränden betroffenen Gebieten erreichten die Temperaturen am Freitagabend 44 Grad, Windgeschwindigkeiten von 90 Stundenkilometern wurden dazu registriert. Ab Samstag allerdings wurde eine Abkühlung erwartet.

In der Nacht zu Samstag mussten Bewohner der Stadt Wodonga wegen der Brände in Sicherheit gebracht werden. In New South Wales waren mehr als 3.500 Feuerwehrleute im Einsatz. Dort loderten am Samstagmorgen noch immer mehr als 140 Brände.

Seit Beginn der großen Buschfeuer im Oktober verbrannten in ganz Australien mehr als zehn Millionen Hektar Land, das entspricht ungefähr der Größe von Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Tausende Häuser wurden zerstört. Bilder der Nasa zeigen, wie der Rauch 17 Kilometer in die Atmosphäre steigt.

13.46 Uhr: Investoren wetten wegen Bränden gegen Aussie-Dollar

Die verheerenden Buschbrände in Australien werden nach Einschätzung von Investoren zunehmend zur Belastung für die Wirtschaft. Einige Anleger wetten daher auf einen Kursrückgang der Landeswährung. "Die Feuer sind definitiv eine zusätzliche Belastung für die Wirtschaft, und sollten die Schwelle für die Notenbank senken, den Leitzins zu senken", sagte Terence Wu, Stratege bei der OCBC Bank. Er empfahl seinen Kunden Leerverkäufe auf den australischen Dollar, der derzeit bei 0,6880 US-Dollar notiert.

11.44 Uhr: Marine liefert Bier in Brandgebiet

Ohne Bier in der Höllenhitze – irgendwann ist das nicht mehr zum Aushalten: Die australische Marine hat sich angesichts der anhaltenden Busch- und Waldbrände entschlossen, die Bewohner der Küstenstadt Mallacoota mit Bier zu versorgen. Der Gerstensaft wird mit dem 16.000-Tonner "HMAS Choules" vom Marine-Stützpunkt Cerberus in die Küsten-Kleinstadt gebracht, wie ein Sprecher des australischen Verteidigungsministeriums am Freitag erläuterte.

Dafür seien selbstverständlich "keine wesentlichen Versorgungsgüter" aus der bereits bestehenden Ladung des Marine-Schiffs wieder abgeladen worden, versicherte der Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Außerdem waren andere Lieferungen für Mallacootas Einwohner an Bord. Das Brauereiunternehmen Carlton and United Breweries teilte mit, es habe die Bierladung am Marinestützpunkt ausgeliefert, nachdem es von einem Versorgungsengpass im "Mallacoota Hotel" erfahren habe. Die erste Notversorgung besteht aus 20 Fässern und vier Palletten Bier.

Selbst in besseren Zeiten sei eine Kneipe ohne Bier schon eine "schlimme Sache", sagte der Chef des Brauereiunternehmens, Peter Filipovic. Nach alledem, was die Bewohner von Mallacoota in den wochenlangen Wald- und Buschbränden durchgemacht hätten, sei es "für uns das Mindeste sicherzustellen, dass sie sich an einem Bier erfreuen können". Aus Mallacoota im Bundesstaat Victoria waren wegen der Brände mehr als tausend Menschen in Sicherheit gebracht werden. Andere Bewohner sitzen dort aber seit dem Jahreswechsel fest und werden daher von der Marine versorgt.

11.13 Uhr: Tausende Australier protestieren gegen Regierung

In Australien haben Tausende Menschen gegen die Regierung protestiert und ihr Untätigkeit im Kampf gegen den Klimawandel vorgeworfen. In Sydney skandierten Demonstranten "ScoMo muss weg" und forderten den Rücktritt von Ministerpräsident Scott Morrison. Auch in der Hauptstadt Canberra kam es zu Protesten. In Melbourne feierten die Menschen in den Straßen den Regen und den für die kommenden Tage angekündigten Temperaturrückgang. Dennoch seien die nächsten Stunden eine sehr große Herausforderung, sagte der Gouverneur des Bundesstaates Victoria. Wegen der sich ausweitenden Buschbrände hat die Regierung eine Viertel Million Menschen in Victoria aufgefordert, umgehend ihre Häuser zu verlassen. Auch in New South Wales und South Australia sollten weite Gebiete evakuiert werden.

10.11 Uhr: Wieder Temperaturen über 40 Grad – wenig Hoffnung für Buschfeuer-Region

Die Brandgebiete in Australien haben sich am Freitag auf eine weitere Verschlechterung der Lage eingestellt. In den ohnehin ausgedörrten Gebieten der südöstlichen Bundesstaaten New South Wales und Victoria wurden Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius erwartet, wie die Behörden mitteilten. Zudem sollten trockene Winde mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern und Böen mit bis zu 90 Stundenkilometern über das Land fegen.

"Die Bedingungen werden schwierig", sagte Feuerwehr-Chef Shane Fitzsimmons, der für die ländlichen Regionen von New South Wales zuständig ist. "Es sind die heißen, trockenen Winde, die erneut die wichtigste Herausforderung stellen werden." Laut der Regierung des Bundesstaates gab es zuletzt 130 Brände, von denen rund 50 nicht unter Kontrolle waren. Im benachbarten Victoria hatten die Behörden am Donnerstag den Katastrophenzustand um zwei Tage verlängert.

Mittwoch, 08.01.2020: 15.45 Uhr: Angst vor neuem Mega-Feuer

Trotz gesunkener Temperaturen wächst die Furcht, dass sich zwei Brände in New South Wales und Victoria zu einem weiteren Riesenfeuer verbinden könnten. Nieselregen im Südwesten und ein Zyklon im Nordwesten Australiens sorgten für Hoffnung – die Temperaturen sollen aber wieder steigen.

15.20 Uhr: SPD-Politiker für Absage des Dschungelcamps

Angesichts der verheerenden Buschbrände hat der Bundestagspolitiker Karl Lauterbach an den Fernsehsender RTL appelliert, dieses Jahr das Dschungelcamp abzublasen. "Ich finde es angemessen, während dieser Brände die Sendung "Dschungelcamp", die ich persönlich aber auch grundsätzlich entbehren könnte, dort nicht weiter zu drehen", sagte der SPD-Gesundheitsexperte der "Bild"-Zeitung.

15.15 Uhr: Laut WWF schon 1,25 Milliarden Tiere vereendet

In den verheerenden Bränden in Australien sind nach Angaben von Umweltschützern bereits mehr als eine Milliarde Tiere umgekommen: Etwa 1,25 Milliarden Tiere seien nach Schätzungen des WWF Australien direkt oder indirekt durch die Feuer getötet worden, teilte die Umweltorganisation am Dienstag in Berlin mit. Die Zahl sei mithilfe einer Methodik berechnet worden, die die Auswirkungen der Rodung von Landflächen auf die australische Tierwelt schätzt.

Die Hochrechnung basiert laut WWF auf einer Studie von Chris Dickmann von der Universität Sydney. Bis zum Abklingen der Brände werde das volle Ausmaß der Schäden aber unbekannt bleiben, hieß es weiter.

Der für Naturschutz zuständige Vorstand von WWF Deutschland, Christoph Heinrich, erklärte, seine Organisation sei "entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung". In Australien sei mehr Land verbrannt als bei den Bränden im brasilianischen Amazonasgebiet und im US-Bundesstaat Kalifornien zusammen.

14.00 Uhr: Kurze Zyklonpause – dann Temperaturanstieg

Der "Zyklon" Blake beschert Australien eine minimale Entspannungspause. Zumindest im Nordwesten des Landes gab es heftige Regenfälle. Im Südosten – vor allem dem besonders betroffenen Bundesstaat New South Wales – sanken die Temperaturen und es gab Nieselregen. Einige Brände konnten so vorerst an einer Ausbreitung gehindert werden, heißt es von der zuständigen Feuerwehr. Die Brände löschen könnte allerdings nur andauernder heftiger Regen. Es wird jedoch ein Anstieg der Temperaturen erwartet.

13.30 Uhr: Rauchwolken ziehen bis nach Südamerika

Dichter Rauch aus Australien zog sogar bis ins 12.000 Kilometer entfernte Südamerika und färbte über Chile und Argentinien die Sonne rot, wie die dortigen Wetterbehörden mitteilten.