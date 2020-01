Am Vulkan "Taal" droht ein explosiver Ausbruch. Hunderttausende Menschen müssten die Philippinen verlassen. Auch Europa könnte die Folgen dieser Naturkatastrophe zu spüren bekommen.

Der Vulkan "Taal" speit Lava, Rauch und Asche. Mehr als zwanzigtausend Menschen sind schon auf der Flucht: Sie verlassen die Region südlich der philippinischen Hauptstadt Manila. Über dem Berg thront eine Wolke, die nach Angaben der Behörden bis zu einem Kilometer in die Höhe reicht. Das sehen Sie oben im Video.

Das seismologische Institut Phivolcs warnt: Ein explosiver Ausbruch könne schon "innerhalb von Tagen bis Wochen" erfolgen. Magma bewegt sich auf den Krater des Vulkans zu. Die Eruptionen werden von Erdbeben begleitet. Inzwischen gilt Warnstufe vier – von fünf.



Ein Blick auf die Erdgeschichte zeigt, wie fatal Vulkanausbrüche für Menschen, Tiere und die Umwelt sein können. Der Ausbruch des isländischen Vulkans "Eyjafjallajökull" lieferte dafür ein kleines Beispiel. Er sorgte wochenlang dafür, dass der Flugverkehr in Europa eingestellt werden musste. Die Gefahr: Heiße Aschepartikel können die Turbinen von Flugzeugen verkleben und so Maschinenausfälle verursachen.

Im Fall des "Taal" auf den Philippinen könnte es noch viel schlimmer kommen: Experten des Phivolcs warnen zum Beispiel, dass es zu einem plötzlichen Ausstoß von Dämpfen und hohen Konzentrationen tödlicher Gase kommen könnte.

