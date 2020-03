US-Bundesstaat Tennessee

Mindestens 19 Tote durch Tornados in den USA

03.03.2020, 18:11 Uhr | AFP

Verwüstungen im US-Bundesstaat Tenneessee: Bei heftigen Tornados sind in Tennessee mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. (Quelle: Reuters)

In den USA ist einer Serie heftiger Wirbelstürmen über den Bundesstaat Tennessee hinweggefegt – mindestens 19 Menschen kamen dabei ums Leben.



Bei heftigen Tornados im US-Bundesstaat Tennessee sind mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Die Suche nach Vermissten dauere noch an, teilte die Katastrophenschutzbehörde von Tennessee am Dienstag mit. Die Wirbelstürme waren in der Nacht zum Dienstag über den Bundesstaat im Südosten der USA hinweggefegt. Zunächst war von acht Toten die Rede gewesen.

Die Tornados beschädigten nach Angaben der Katastrophenschutzbehörde zahlreiche Gebäude, Straßen und Brücken in mehreren Landkreisen. Besonders betroffen war die Region um Nashville, die Hauptstadt der Country-Musik in den USA. Fernsehbilder zeigten dem Erdboden gleichgemachte Häuser.

Laut der Feuerwehr von Nashville gingen Meldungen über rund 40 zerstörte Gebäude bei ihr ein. Auch mehrere Stromleitungen wurden beschädigt. Rund 47.000 Haushalte in der Stadt waren am Dienstagmorgen ohne Strom.