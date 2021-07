Bei Nimwegen gerettet

Kuh wird 100 Kilometer von Hochwasser mitgetrieben

17.07.2021, 23:29 Uhr | dpa

Kühe auf einer Weide in den Niederlanden (Symbolbild). Ein Tier hat beim Hochwasser eine lange unfreiwillige Reise überstanden. (Quelle: Peter Braakmann/imago images)

Im Chaos und im Leid gibt es auch gute Nachrichten: Eine Kuh ist in den Niederlanden vom Hochwasser erfasst und fast 100 Kilometer weit getrieben – bis sie lebend gerettet werden konnte.



Eine in den Niederlanden von der Hochwasser führenden Maas mitgerissene Kuh ist rund 100 Kilometer weiter aus dem Fluss gerettet worden. "Es ist für uns sehr überraschend, dass die Kuh so eine Strecke überstanden hat", sagte ein Feuerwehrmann dem Sender "Omroep Brabant" am Samstag. "Ob das Tier die ganze Zeit mitgetrieben wurde, ober ob es auch Abschnitte gab, wo es mit den Füßen den Boden berührte, wissen wir nicht."

Die schließlich im Uferbereich der Maas feststeckende Kuh wurde am Samstag in Escharen südlich der Grenzstadt Nimwegen gerettet, nachdem Anwohner die Hilfsdienste alarmiert hatten. Wie sich herausstellte, stammt die Kuh aus dem Ort Echt im Süden der Niederlande, rund 100 Kilometer entfernt. Ein Tierarzt untersuchte die Kuh vor Ort. Der Landwirt, dem das Tier gehört, machte sich auf den Weg, um seine Kuh nach der abenteuerlichen Flussfahrt abzuholen.