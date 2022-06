Mehrere Hubschrauber wurden in die UnglĂŒcksregion geschickt, um den Menschen vor Ort zu helfen. Örtliche EinsatzkrĂ€fte versuchten laut der Katastrophenschutzbehörde, sich einen Zugang zu der abgelegenen Region zu verschaffen.

Die Bauweise in der armen und wirtschaftlich schwachen Region ist aus KostengrĂŒnden nicht erdbebensicher, viele Familien leben dicht zusammen. Zudem dĂŒrfte das Beben die Bewohner in der Nacht ĂŒberrascht haben.

"Das Grauen ist groß"

Ein Augenzeuge berichtete der Deutschen Presse-Agentur von der Zerstörung in den betroffenen Gebieten. "Überall herrscht ein großes Chaos. Ich habe in einer Stunde hundert Leichen gezĂ€hlt", sagte der Journalist Rahim Chan Chushal. "Das Grauen ist groß. Die Eltern können ihre Kinder nicht finden und die Kinder ihre Eltern nicht. Jeder fragt sich, wer tot ist und wer lebt. Die HĂ€user sind aus Lehm, und deshalb wurden sie alle durch die starke ErschĂŒtterung zerstört."

Ein Regierungssprecher schrieb auf Twitter: "Wir rufen die Hilfsorganisationen auf, den Opfern des Erdbebens sofortige Hilfe zu leisten, um eine humanitÀre Katastrophe zu verhindern." Bereits am Mittwoch trafen Helfer des Roten Halbmonds ein.

ErschĂŒtterungen in weiten Teilen Pakistans zu spĂŒren

Die Angaben regionaler Erdbebenwarten zur StĂ€rke schwankten zunĂ€chst. Pakistanische Behörden gaben am spĂ€ten Dienstagabend (Ortszeit) eine StĂ€rke des Bebens von 6,1 an. Die US-Erdbebenwarte (USGS) vermeldete die StĂ€rke 5,9 sowie ein etwas schwĂ€cheres Nachbeben. Demnach befand sich das Zentrum des Bebens rund 50 Kilometer sĂŒdwestlich der Stadt Chost nahe der Grenze zu Pakistan in rund zehn Kilometern Tiefe.

Erdbeben in Afghanistan: Ein Helfer des Roten Halbmonds geht zu einem Hubschrauber. (Quelle: -/Bakhtar News Agency/dpa-bilder)

Pakistanischen Angaben zufolge waren die ErschĂŒtterungen in weiten Teilen des Landes, in der Hauptstadt Islamabad und selbst in Lahore im Osten des Landes zu spĂŒren. Mancherorts brach Panik aus, ĂŒber SchĂ€den oder Verletzte in Pakistan war nach ersten Angaben jedoch nichts bekannt.

Drei Kontinentalplatten treffen aufeinander

Papst Franziskus hat fĂŒr die Opfer des verheerenden Bebens in Afghanistan gebetet. "Ich drĂŒcke den Verletzten und denen, die vom Erdbeben betroffen sind, meine NĂ€he aus", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch am Ende der Generalaudienz vor GlĂ€ubigen und Besuchern auf dem Petersplatz in Rom. Er bete besonders fĂŒr diejenigen, die ihr Leben verloren hĂ€tten, und fĂŒr deren Familienangehörige, erklĂ€rte der 85-JĂ€hrige.