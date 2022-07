Frankreich: Tausende Menschen flüchten vor Flammen

Die Behörden in Sizilien gaben für Sonntag stellenweise die höchste Gefahrenstufe für Waldbrände aus. Auch in den Prognosen des Zivilschutzes auf Sardinien galt am Sonntag im Zentrum von Norden bis Süden erhöhte Waldbrandgefahr.

Waldbrände wüten auch außerhalb Europas

Zugleich hält die Hitze in Europa nicht nur an, sondern breitet sich aus. In weiten Teilen Spaniens wird es laut dem meteorologischen Institut Aemet auch am Sonntag wieder extrem heiß. Im Süden, im westlichen Zentrum und im Norden entlang des Flusses Ebro könnten die Temperaturen ab dem Mittag auf deutlich über 40 Grad steigen. Erst ab Montag könnte es eine leichte Abkühlung auf Werte um die 35 Grad geben.

Auf dem afrikanischen Kontinent ist auch Marokko von außergewöhnlicher Hitze mit Temperaturen nahe 45 Grad Celsius und schwerer Trockenheit betroffen. Starker Wind erschwert die Brandbekämpfung zusätzlich. Die marokkanischen Behörden hoffen indes, dass die zusätzlichen Kräfte zur Feuerbekämpfung und ein im Laufe des Sonntags erwarteter Wetterumschwung die Lage erleichtern.

Auch in der Gegend um die im Sommer 2021 fast vollständig in Flammen aufgegangene kanadische Ortschaft Lytton ist erneut ein Waldbrand ausgebrochen. Am Samstag wütete laut örtlichen Behörden weiter ein am Donnerstag ausgebrochenes Feuer. Es seien bereits mehrere Häuser sowie 1.500 Hektar Wald und Gestrüpp verbrannt. Einige Bewohner seien evakuiert worden.

Bis zu 40 Grad in Deutschland erwartet

Während es in Deutschland vergleichsweise kühl war, wird auch hier für die kommenden Tage erhebliche Hitze mit Höchstwerten von bis zu 40 Grad erwartet. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) vom Samstag soll der vorläufige Höhepunkt am Dienstag erreicht werden. Im Südwesten und Westen könnte eventuell die 40-Grad-Marke geknackt werden. Am Sonntag soll es laut DWD im Südwesten mit 25 bis 31 Grad die höchsten Temperaturen geben.