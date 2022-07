Waldbrand in Gransee/Schönermark: Warnung an Bevölkerung

Feuerwehr kämpft gegen weitere Brände in Brandenburg

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Brandenburg kämpfen derzeit gegen mehrere Waldbrände – einige sind durch Brandstiftung entstanden. So sei das etwa bei einer Brandserie im Gebiet Oranienburg (Oberhavel), teilte die Polizei mit. Innerhalb von wenigen Tagen habe es zahlreiche kleine Feuer in unmittelbarer Nähe zueinander gegeben. Spuren seien gesichert worden, sagte Christin Knospe, Sprecherin der Polizeidirektion Nord, der Deutschen Presse-Agentur am Montag. "Wir prüfen die Zusammenhänge."