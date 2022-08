Wegen falscher Maskenatteste: Erste Ärztin soll hinter Gitter

Aktualisiert am 04.08.2022 - 14:15 Uhr

Sie war völlig uneinsichtig: Offenbar erstmals in Deutschland soll eine Ärztin hinter Gitter, weil ihr beim Ausstellen von Maskenattesten alles egal war.

Das Amtsgericht in Garmisch-Partenkirchen hat eine Ärztin zu zwei Jahren ohne Bewährung verurteilt. Wenn das Urteil rechtskräftig wird, muss damit offenbar zum ersten Mal in Deutschland eine Medizinerin ins Gefängnis für das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse in der Corona-Pandamie. Außerdem erhielt sie ein dreijähriges Berufsverbot.